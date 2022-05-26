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    Yunanistan, düzensiz göçmenlere plastik mermiyle müdahale etti

    Yunan polisi, sınırı geçmek isteyen göçmenlere yine insanlık dışı uygulamada bulundu. Yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.
    • 26.05.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:54
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    Yunanistan, düzensiz göçmenlere plastik mermiyle müdahale etti

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor.

    Daha önceki müdahalelerinde insanlık dramına yol açan Yunanistan güvenlik güçleri, sert tutumlarında ısrar ediyor.

    Plastik mermili müdahale

    Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için plastik mermi kullanıyor.

    Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, plastik mermiyle yaralandı.

    Tedavi altına alındılar

    AA'nın haberine göre, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.

    Yunanistan daha önce de göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.

    Yunanistan'ın insanlık dışı müdahalesi

    Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere plastik mermiyle müdahale etti #1

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere plastik mermiyle müdahale etti #2


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