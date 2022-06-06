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    Yunanistan, Ege'de Türk İHA'larını engellemek istiyor

    Yunan basını, anti-drone sistemlerinin bölgeye yerleştirilmesinin planlandığını yazdı.
    • 06.06.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 14:57
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    Yunanistan, Ege'de Türk İHA'larını engellemek istiyor

    Atina, Türkiye'nin her geçen gün artan hava gücünden endişe duyuyor.

    Yunanistan basınında çıkan haberler, bu durumu teyit eder nitelikte.

    Türk İHA'larına karşı koruma planı

    Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan'ın Ege'de insansız hava araçlarını engelleyecek sistem kurmanın hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

    Real News gazetesinin haberine göre, Türkiye'ye ait İHA'ların Ege'deki varlığı Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirdi.

    Anti-drone sistemleri yerleştirecekler

    Temin edilen anti-drone sistemleri, yaz aylarında "Yunanistan FIR hattını (Uçuş Bilgi Bölgesi)" korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in belirli bölümlerine yerleştirilecek.

    "Yunan FIR hattına" girecek İHA'ları tespit edecek sistem, elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak.

    Yunanistan, Ege de Türk İHA larını engellemek istiyor #1

    Yunanistan, İHA sayısını artırmak istiyor

    Öte yandan Yunanistan Hava Kuvvetleri, ABD'den "MQ-9" tipi İHA almak için harekete geçiyor.

    AA'nın aktardığına göre, ilgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet "MQ-9" tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon euro ödenmesi öngörülüyor.

    Genelkurmay Başkanı, İsrail'e gidecek

    Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği iki "Heron" tipi İHA'ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

    Yunanistan, Ege de Türk İHA larını engellemek istiyor #2
    Yunanistan, Ege de Türk İHA larını engellemek istiyor #3


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