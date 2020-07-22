Yunanistan, Ege'ye donanma gönderdi

Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından harekete geçen Atina, gemilerini bölgeye sevk etti.

Türkiye, 21 Temmuz’dan itibaren Doğu Akdeniz’de yürüteceği sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınladı.

Yunanistan, araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını iddia etti.

Ankara'dan, Atina'nın iddialarına yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir." dedi.

ATİNA, PROVOKASYON PEŞİNDE

Fransız haber ajansı AFP, Yunanistan'ın bu gelişme üzerine Ege Bölgesi'ne donanma gönderdiğini duyurdu.

Yunanistan donanmasından bir kaynağa dayandırılan habere göre, Yunan ordusunun Ege'nin güneyi ve güneydoğu bölgelerine savaş gemileri konuşlandırdığı, gemilerin "hazırlık seviyesinin yüksek olduğu" aktarıldı.

Söz konusu kaynağın, "Donanmayı dünden beri bölgeye sevk ediyoruz." ifadesine yer verildi.