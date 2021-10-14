Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları

Dendias, Amerikalı mevkidaşıyla beş yıllık anlaşmaya imzayı attı. Yunan parlamentosuna sunulacak anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

Atina ile Washington, savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmayı imzalamak üzere ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Washington'da bir araya geldi.

5 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALADILAR

Dendias ve Blinken, ilki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'na (MDCA) yeni şeklini veren imzaları attı.

5 yıllık savunma anlaşması, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Dedeağaç, Larissa, Stefanovikeio, Souda üslerde yatırım yapmasına olanak tanıyor.

MUTABAKATIN AYRINTILARI

Yatırımlar arasında; üslerin genişletilmesi, yenilenmesi, daha fazla insansız hava aracı ve tanker uçak bulundurma, Dedeağaç limanının genişletilmesi ve modernizasyonu gibi hedefler yer alıyor.

Atina yönetimi, yeni anlaşmayı gelecek hafta onaylanmak üzere Parlamento'ya sunmayı planlıyor.

Yunan basınından Proto Thema gazetesinin aktardığına göre, ABD Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlar için Litochoro atış alanına resmi erişim kazanacak.

BLINKEN: YUNANİSTAN GÜVENİLİR MÜTTEFİK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı "Kuzey Atlantik ilişkilerinin güvenilir bir müttefiki" olarak nitelendirdi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden adına Atina'ya savunma anlaşmasının yenilenmesi ve aynı zamanda iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler" için teşekkür etti.

DENDIAS'TAN "SAVAŞ TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ" İDDİASI

Nikos Dendias da Yunanistan'ın eylemlerinin "barışa dayalı" olduğunu savunarak, "Türkiye'den bir savaş tehdidiyle" karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Dendias, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğine de değinerek, bunun NATO'nun Avrupa kolunu güçlendirdiğini vurguladı.

"AKDENİZ'DEKİ KONUMUMUZ GÜÇLENDİ"

Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, ABD ile yapılan savunma iş birliği anlaşmasının ülkesini "jeostratejik ve siyasi olarak daha da iyi konuma getirdiğini" belirtti.

Yunanistan'ın, bölgede "güvenilir ve istikrarlı bir ortak" olarak tanındığını ileri süren Oikonomou, anlaşmaya ilişkin, "Yunanistan'ın Akdeniz'deki konumunu güçlendiriyor. ABD'nin Yunanistan'a taahhüdü şimdi daha önemli hale geliyor." dedi.