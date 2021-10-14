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    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları

    Dendias, Amerikalı mevkidaşıyla beş yıllık anlaşmaya imzayı attı. Yunan parlamentosuna sunulacak anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 17:59
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    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları

    Atina ile Washington, savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmayı imzalamak üzere ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Washington'da bir araya geldi.

    5 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALADILAR

    Dendias ve Blinken, ilki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'na (MDCA) yeni şeklini veren imzaları attı.

    5 yıllık savunma anlaşması, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Dedeağaç, Larissa, Stefanovikeio, Souda üslerde yatırım yapmasına olanak tanıyor.

    MUTABAKATIN AYRINTILARI

    Yatırımlar arasında; üslerin genişletilmesi, yenilenmesi, daha fazla insansız hava aracı ve tanker uçak bulundurma, Dedeağaç limanının genişletilmesi ve modernizasyonu gibi hedefler yer alıyor.

    Atina yönetimi, yeni anlaşmayı gelecek hafta onaylanmak üzere Parlamento'ya sunmayı planlıyor.

    Yunan basınından Proto Thema gazetesinin aktardığına göre, ABD Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlar için Litochoro atış alanına resmi erişim kazanacak.

    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları #1

    BLINKEN: YUNANİSTAN GÜVENİLİR MÜTTEFİK

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı "Kuzey Atlantik ilişkilerinin güvenilir bir müttefiki" olarak nitelendirdi.

    Blinken, ABD Başkanı Joe Biden adına Atina'ya savunma anlaşmasının yenilenmesi ve aynı zamanda iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler" için teşekkür etti.

    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları #2

    DENDIAS'TAN "SAVAŞ TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ" İDDİASI

    Nikos Dendias da Yunanistan'ın eylemlerinin "barışa dayalı" olduğunu savunarak, "Türkiye'den bir savaş tehdidiyle" karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

    Dendias, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğine de değinerek, bunun NATO'nun Avrupa kolunu güçlendirdiğini vurguladı.

    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları #3

    "AKDENİZ'DEKİ KONUMUMUZ GÜÇLENDİ"

    Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, ABD ile yapılan savunma iş birliği anlaşmasının ülkesini "jeostratejik ve siyasi olarak daha da iyi konuma getirdiğini" belirtti.

    Yunanistan'ın, bölgede "güvenilir ve istikrarlı bir ortak" olarak tanındığını ileri süren Oikonomou, anlaşmaya ilişkin, "Yunanistan'ın Akdeniz'deki konumunu güçlendiriyor. ABD'nin Yunanistan'a taahhüdü şimdi daha önemli hale geliyor." dedi.

    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları #4

    Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasının detayları #5

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