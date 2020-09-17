Yunanistan silah almak için ekonomisini zorluyor

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı savunma kapasitesini artırmak için harekete geçti.

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan, ülkesinin parasını silaha yatırıyor.

Ekonomide zor günler geçiren Atina yönetiminin, savunma alanına geniş ölçekli harcama yapma niyeti, kendisine destek veren Fransa ve ABD'nin iştahını artırıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitçotakis, cumartesi günü ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklamış, ancak programın maliyetiyle ilgili rakam telaffuz etmemişti.

10 MİLYAR EUROLUK ALIŞVERİŞ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ülkesinin hafta sonunda açıkladığı savaş uçakları, fırkateyn, helikopter alımlarını da içeren dev silahlanma programıyla ilgili duyuru yaptı.

Alımlar için 10 milyar euro harcanacağı yönünde çıkan haberlere atfen konuşan Panagiotopulos, "Bu, 10 milyar euroluk bir alışveriş çılgınlığı değil. İyi hesaplanmış, öncelikleri belirlenmiş, ihtyaçlarımızı azami ölçüde karşılayacak akıllı adımlar serisi." diye konuştu.

"Çok seçici olmak zorundayız. Bunu limitsiz bir şekilde yapmayacağız. Zamana yayacağız." diyen Panagiotopulos, Yunan milli savunma sanayisi için havacılık ve tersaneler dahil olmak üzere "potansiyel stratejik partnerlerle" müzakereler yürütüldüğünü de belirtti.

Yunan Savunma Bakanı, alımların Yunanistan'a maliyetinin ne olacağı ile ilgili bilgi ise vermedi.

YUNANİSTAN'IN ALIŞVERİŞ LİSTESİ

Yunanistan Başbakanı Mitçotakis'in açıkladığı listeye göre, Yunanistan Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, dört fırkateyn ve dört Romeo donanma helikopteri satın alacak.

Mitçotakis, sonradan Rafale alımlarına açıklık getirerek savaş uçaklarından 12'sinin ikinci el olacağını kaydetmişti.

Başbakan, ilk Rafale'lerin teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini, on yıl içinde teslim edilecek fırkateynler içinse ihale açılıp teklif alınacağını bildirmişti.

Mitçotakis ayrıca, program kapsamında Yunan donanmasına bağlı dört fırkateynin modernize edileceğini, yerli savunma sanayisine akıtılacak kaynaklar sayesinde binlerce kişiye istihdam yaratılacağını söylemişti.

Program kapsamında yeni tanksavar silahları, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzeler de envantere katılacak. Beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınması öngörülüyor.