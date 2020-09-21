Yunanistan: Türkiye ile Doğu Akdeniz müzakereleri yakında yeniden başlayabilir

Yunanistan: Türkiye ile Doğu Akdeniz müzakereleri yakında yeniden başlayabilir

Ankara ile müzakerelere yeniden başlamak üzere olduklarını belirten Atina yönetimi, "Atmosfer güzel" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olarak, bölgede ortaklarıyla gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki potansiyel doğalgaz yataklarını kullanma hakları konusundaki anlaşmazlıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya yakın olduğunu söyledi.

"GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAMAK ÜZERE"

Petsas, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamak üzereyiz. Bu kesinleştiğinde bir duyuru yapılacak ama atmosfer güzel." dedi.

POMPEO YUNANİSTAN'A GİDECEK

Yunan sözcü, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan'da görüşme gerçekleştireceğini doğruladı.

Miçotakis-Pompeo görüşmesiyle ilgili programın hazırlık aşamasında olduğu kaydedlldi.

Stelios Petsas

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