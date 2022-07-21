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    Yunanistan, Türkiye'nin yeni sondajıyla ilgili üç senaryoyu değerlendiriyor

    Yunanistan, Türkiye'nin yeni sondajıyla ilgili üç senaryoyu değerlendiriyor

    Yunan basını, sondaj faaliyetlerine hazırlanan Abdülhamid Han gemisiyle ilgili ihtimalleri sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:36
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    Ankara'dan yeni sondaj çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamalar, Atina tarafından yakından takip ediliyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisi için "Önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." demişti.

    "Atina bunu bekliyordu"

    Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, Ankara'dan dün dördüncü gemi "Abdülhamid Han'ın faaliyete geçirilip Doğu Akdeniz'e sevk edileceğine ilişkin açıklamalar, Atina tarafından bekleniyordu." diye yazdı.

    Yunan basını ihtimalleri sıraladı

    Asıl sorunun, sondajın yapılacağı alan olduğu belirtilerek, "Abdülhamid Han'ın, Türkiye'nin güney bölgesine gönderileceğine ilişkin iyimser bir senaryo var." denildi.

    İkinci senaryoya ilişkin, "Yetkili kaynaklar, sondaj kulesinin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinin 6. bloğunun kuzey yarısında konuşlandırıldığı senaryosunu son derece güçlü buluyor." ifadesine yer verildi.

    "En kötü senaryo"

    Haberde ayrıca, "Üçüncü ve en kötü senaryo, Abdülhamid Han'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 2020 yazında ve sonbaharında taşındığı bölgeye taşınması olur." görüşü paylaşıldı.

    "Doğalgaz sahasının olası varlığı anlamına gelir"

    Türkiye Petrolleri'nin, söz konusu bölgeye dair sismik verilere sahip olduğunu söylerek belirlenen hedeflerde sondaj başlatabileceği ihtimali hatırlatılarak, "Bu da bir doğalgaz sahasının olası varlığı anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

    Yunanistan, Türkiye nin yeni sondajıyla ilgili üç senaryoyu değerlendiriyor #1

    "Doğu Akdeniz'de hakkımızı savunuyoruz"

    Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına vurgu yapmıştı.

    Oktay, "Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz.

    "Hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değil"

    Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir." şeklinde konuşmuştu.

    Yunanistan, Türkiye nin yeni sondajıyla ilgili üç senaryoyu değerlendiriyor #2


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