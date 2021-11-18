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- Yunanistan'a ait F-16 eğitim sırasında düştü
Yunanistan'a ait F-16 eğitim sırasında düştü
Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-16 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.
- İHA
- 18.11.2021 - 18:24
Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki Andravida kenti yakınlarında Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'nın düştüğü bildirildi.
EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ
Uçağın, eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. Pilotun uçaktan kendini fırlattığı ve kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.