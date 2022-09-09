Yunanistan'a tatile giden kadın, 4 erkeğin tecavüzüne uğradı

31 yaşındaki İngiliz kadın, tatil için Rodos Adası'na gitti. Eğlence mekanında tanıştığı erkekle otele giden kadın, bir süre sonra gelen bir grup erkek tarafından toplu tecavüze uğradı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'na tatil için giden 31 yaşındaki İngiliz kadın, korkunç bir olay yaşadı.

Eğlenmek için arkadaşlarıyla gece kulübüne giden genç kadın, arkadaşlarıyla vakit geçirirken, 30-35 yaşlarında olan erkek grubuyla tanıştı.

Gruptan biriyle yakınlaşan genç kadın, ardından erkekle otele gitti.

Tanıştığı erkekle, otelin balkonunda ve odanın içinde kendi rızasıyla ilişkiye giren kadın, olayın ardından dehşeti yaşadı.

4 kişi kadına tecavüz etti

Tam da bu sırada odaya gelen bir grup erkek, kadına saldırarak tecavüz etti.

Dört kişiden ikisi tarafından hareketsiz bırakılan kadın, toplu tecavüz sonrası, polise şikayette bulundu.

Otel odasından kaçtığını belirten kadın, taksiye binerek kaldığı yere geri döndüğünü anlattı.

Rodos polisi şimdiye kadar dört şüphelinin kimliğinin belirlenmesini sağladı.

DNA örneği alındı

Belirlenen şüpheliler suçlamaları reddederken, şahıslardan DNA örnekleri alan müfettişler, şimdi adli muayene ve testlerin sonuçlarını bekliyorlar.

Yunan polisi kadının iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmediği için henüz bir tutuklama emri çıkarmadıklarını ve bu sebeple hiçbir şüphelinin tutuklanmadığını açıkladı.