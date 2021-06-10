Yunanistan'da 24 saatlik genel greve gidildi

Atina'da işçi sendikalarının çağrısıyla gösteriler düzenlendi. Yeni tasarı nedeniyle çalışma saatleri konusunda endişe duyan işçiler, Miçotakis hükümetine tepki gösterdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina, bir kez daha gösterilere sahne oldu.

Yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.

İŞÇİLERDEN TASARI TEPKİSİ

Göstericiler, tasarının işçi haklarının altını oyacağını ve şirketlerin daha uzun saatler çalıştırmasına neden olacağını söylüyor.

Yunanistan'ın en büyük özel ve kamu sektörü sendikaları, toplu taşımayı durma noktasına getiren ve feribot seferlerinin durmasına yol açan bir günlük grevde buluştu.

"GÜNLÜK 8 SAATTEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Atina'nın merkezindeki Çalışma Bakanlığı yakınında "Günde 8 saatlik mesaiden elinizi çekin." yazılı pankart açıldı.

Tasarıyı eleştirenler, hükümetin 8 saatlik çalışma gününü 10 saate çıkarmaya ve beş günlük çalışma haftasını ve toplu iş sözleşmelerini rafa kaldırmanın yanı sıra grev çağrısı yapmayı zorlaştırmaya çalıştığını savunuyor.

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ATİNA SOKAKLARINDA PROTESTO

Protestolarda, "Tasarı geçmeyecek" şeklinde sloganlar atıldı. Parlamento önündeki gösteriye en az 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yaklaşık dört saat süren gösteriler olaysız şekilde sona erdi. İşçileri yakından ilgilendiren tasarının bu ay içinde oylanması bekleniyor.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMASI

Tasarıyı mayıs ayında açıklayan Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, düzenlemenin, internet öncesi zamanlara kadar uzanan "eski” yasaları modernize edeceğini söyledi.

Değişikliğin; işçilere kendi programlarına karar verme konusunda daha fazla esneklik sunacağı, büyük ve vergilendirilmemiş kayıt dışı ekonomiyi körükleyen ücretsiz fazla mesai ve kayıt dışı çalışma ile mücadeleye yardımcı olacağı belirtiliyor.

Yunanistan'da genel grev FOTO GALERi

İŞÇİLERİN ENDİŞESİ

Tasarının en tartışmalı kısmı, çalışanların bir günde 10 saate kadar, diğer gün ise daha az çalışmasına izin veriyor.

Sendikalar, işverenlerin işçileri daha uzun çalışma saatlerini kabul etmeye zorlamasından korkuyor.

TASARIYA TEPKİ: CANAVARLIK

Syriza Partisi, tasarının bir "canavarlık" olduğunu söyledi ve hükümeti tasarıyı geri çekmeye çağırdı. "Bizi 19'uncu yüzyıla geri götüremeyecekler." açıklaması yapıldı.

Tasarı, ayrıca çalışanların mesai saatlerini gerçek zamanlı olarak izlemek için "dijital çalışma kartı" getirme ve yasal fazla mesaiyi yılda 150 saate çıkarma hakkı verecek.