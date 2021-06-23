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    Yunanistan’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

    Yunanistan’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

    Yunanistan'da Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın açıklamasına göre maske zorunluluğu yarından itibaren açık alanlarda kaldırılıyor.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 23:03
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 23:35
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    Yunanistan’da koronavirüse karşı uygulanan kısıtlamalarda vaka sayılarının azalmasıyla gevşemeye gidildi.

    AÇIK ALANLARDA SERBEST, KAPALI ALANLARDA ZORUNLU

    Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, yarın sabahtan itibaren ülke genelinde açık alanlarda uygulana maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyururken, kapalı alanlarda ise maske kullanımının zorunlu olduğunu vurguladı.

    Yunanistan’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor #1

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 28 HAZİRAN'DAN İTİBAREN SONA ERİYOR

    Ülke genelinde yerel saatle 01.30 ile 05.00 arasında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının da 28 Haziran’dan itibaren sona ereceğini aktaran Hardalias, kapalı alanlarda çalışan ve tam aşılanmış kişiler için haftada bir test zorunluluğunun da kaldırıldığını ifade etti.

    Yunanistan’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor #2

    RESTORAN VE DÜĞÜNLERDE KİŞİ SAYISI

    Restoran ve barlarda aynı masada oturan kişi sayısının 10’a çıkarıldığını belirten Hardalias, düğün ve benzeri açık hava etkinliklerindeki kişi sayısının da 300’e kadar izin verileceğini açıkladı.

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