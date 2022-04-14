Yunanistan’da bir annenin 3 kızını öldürdüğü iddia edildi

33 yaşındaki kadın, son 3 yılda 3 kızını kaybetti. Ölümler şüpheli bulununca soruşturma başlatıldı. Buna göre en son ölen 9 yaşındaki kızın bedeninde öldürücü dozda ketamin tespit edildi.

Yunanistan’da Roula Pispirigou isimli kadının 3 kızı vardı...

3 yaşındaki Malena böbrek yetmezliğinden 2019’da, 6 aylık Iris ise 2021’de kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.

2021 yılının nisan ayında hastaneye kaldırılan ve ocak ayında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Georgina’nın ölümü üzerine de soruşturma başlatıldı.

Bedeninde öldürücü dozda ketamin tespit edildi

Georgina’nın bedeninde öldürücü dozda ketamin tespit edilirken, anne gözaltına alındı.

Sorgusunda suçlamaları reddeden kadın, tutuklanarak başkent Atina’daki Korydallos Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer çocukların ölümleri de şüpheli bulundu

Bu arada kadının son 3 yılda yaşamını yitiren iki kızının ölümünün de şüpheli olarak tanımlandığı duyuruldu.

Adli tıp birimi uzmanı Grigoris Leon, diğer çocukların naaşlarından veriler alındığını, böylelikle incelemenin başladığını söyledi.

Zehirlemeden önce gülerek poz verdi

Ortaya çıkan bir fotoğraf ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi…

33 yaşındaki kadının, Georgina’yı zehirlemeden önce gülerek poz verdiği belirlendi.

Tablet çıkarıldı

Öte yandan Georgina ile toprağa verilen bir tablet de yetkililer tarafından çıkarıldı.

Georgina’nın babası Manos Daslakalis, eşini çocukların ölümünden sorumlu tuttuğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve tabletin çıkarılmasını sağladı.

Tablet ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kadının annesi caniliğe inanmıyor

Yunan medyasına konuşan Pispirigou’nun annesi ise kızının çocuklarını öldürdüğüne inanmadığını dile getirdi.

Pispirigou ile kızlarının yakın bir ilişkisi olduğunu söyleyen anne, Pispirigou’nun kızının ölümünden sonra çok üzüldüğünü aktardı.

Sağlık görevlileri, 1 saat önce kontrol etti

Resmi soruşturma belgelerine göre de Georgina’nın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verildiği tespit edildi.

Resmi kayıtlara göre hastanedeki sağlık görevlilerinin, 9 yaşındaki hastalarını ölümden 1 saat önce ziyaret ederek kontrol ettiği belirlendi.