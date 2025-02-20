Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle caddelere çıktı

AA & Ensonhaber

Yunanistan’ın Selanik kentinde, onlarca traktörle şehir merkezine giriş yapan çiftçiler, geniş bir protesto düzenledi. Toplanan çiftçiler, burada çeşitli açıklamalarda bulunarak, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in katılacağı bir etkinlik için otele yürümeye başladı. Ancak, polis güvenlik önlemlerini artırarak otele giden yolları kapatınca, eylem sona erdi.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ

Eyleme, arıcılar ve besiciler de katılarak destek verdi. Çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi adına tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının indirimesi, tarım alımlarında KDV’nin kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde tazminat ödenmesi ve emekli maaşlarının artırılması gibi taleplerini dile getirdi.