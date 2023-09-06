Yunanistan'da dev hortum! O anlar kamerada Eğriboz Adası açıklarında çıkan dev su hortumu, kıyıya doğru ilerlerken insanın tüylerini ürperten o anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Uzun süredir orman yangınları ile savaşan Yunanistan, bu kez yağmura teslim...

Ülkenin kuzeydoğusu aşırı yağmurlar nedeniyle sel ve su taşkınlarının pençesinde...

Yaşanan felakette şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Denizde hortum çıktı

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Bu kapsamda Eğriboz Adası’nın Limnionas açıklarında su hortumu çıktı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, dev su hortumunun karaya doğru ilerlediği görüldü.

Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)