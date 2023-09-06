İHA
Uzun süredir orman yangınları ile savaşan Yunanistan, bu kez yağmura teslim...
Ülkenin kuzeydoğusu aşırı yağmurlar nedeniyle sel ve su taşkınlarının pençesinde...
Yaşanan felakette şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Denizde hortum çıktı
Bu kapsamda Eğriboz Adası’nın Limnionas açıklarında su hortumu çıktı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, dev su hortumunun karaya doğru ilerlediği görüldü.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)