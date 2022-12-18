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    Yunanistan'da dinleme skandalı, Aleksis Çipras dönemine kadar uzandı

    Syriza döneminde de üst düzey isimlerin konuşmalarının dinlendiği ileri sürüldü.
    • 18.12.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 13:50
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    Yunanistan'da dinleme skandalı, Aleksis Çipras dönemine kadar uzandı

    Dinleme skandalı, Yunanistan siyasetinde çalkantıya yol açtı.

    Birçok Yunan politikacının ve devlet görevlisinin, yasa dışı bir şekilde dinlendiği iddia ediliyor.

    Çipras'tan Miçotakis'e istifa çağrısı

    Yunan basını, geçtiğimiz aylarda, bakanların da dinlenmiş olabileceğini yazarken, gözler Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine çevrildi.

    Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (Syriza) lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.

    Syriza döneminde dinlendiği iddia edilen isimler

    Ancak son iddialara göre, Syriza iktidarı döneminde de bazı bakanlar, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendi.

    ​​​​​​​To Vima gazetesinin haberine göre, 2015-2019 döneminde, EYP'nin "dinlediği" öne sürülen 19 kişilik yeni bir liste ortaya çıktı.

    Haberde, bu listede, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Syriza'nın iktidar ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi'nin Lideri ve dönemin Savunma Bakanı Yannis Kamenos ile dönemin Ekonomi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Steryos Piçiorlas'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

    Yunanistan da dinleme skandalı, Aleksis Çipras dönemine kadar uzandı #1

    Üst düzey hakimler ve polisler listede

    Listedeki diğer isimler arasında Kamenos'un yakın bir akrabası, eski üst düzey hakimler, gazeteciler, polis ve EYP içerisinden isimlerin yer aldığı iddia edildi.

    AA'nın haberine göre, Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

    Yunanistan'da dinleme skandalı

    ​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.


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