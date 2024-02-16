Yunanistan'da eşcinsel çiftler için evlilik ve çocuk edinme yasasına onay Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel çiftlerin evlenme ve birlikte çocuk edinme hakkını tanıyan yasa tasarısına onay verdi.

AA

Yunanistan Parlamentosu, evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Eşcinsel çiftlere evlilik ve çocuk edinme hakkı

300 sandalyelik mecliste yapılan oylamada, tasarı 176 evet oyu alarak onaylandı.

Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

"Yasa tasarısı, günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke"

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)