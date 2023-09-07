Yunanistan’da feribota son anda binen yolcu ölüme itildi Feribota son anda binen bir yolcunun kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itildiği anlar kayıt altına alınırken yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere karşı zulmü bitmiyor...

Kaçak göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından Ege Denizi’nde ölüme itiliyor.

Birçok defa ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Öte yandan Yunanistan’da Girit Adası’nın Kandiye kentinde benzer bir olay yaşandı.

Pire Limanı’nda kalkmak üzere olan feribota son anda yetişen bir yolcu, görevliler tarafından engellendi.

Yolcu denize itildi

Bunun üzerine yolcu ile iki görevli arasında arbede yaşandı.

Saniyeler sonra görevlilerden birinin yolcuyu denize ittiği anda geminin hareket etmesiyle rampa ile iskele arasında suya düşen yolcu, hayatını kaybetti.

O anlar kaydedildi

O anlar kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada hızla yayılan video tepki çekti.

4 kişi gözaltına alındı

5 Eylül'de yaşan ve ülkede infiale yol açan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki görevli ve kaptan dahil 4 mürettebat üyesi gözaltına alındı.

Ölüm nedeni boğulma

Sahil güvenlik, yolcunun sudan baygın halde çıkarıldığını, daha sonra yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yapılan otopside yolcunun ölüm nedeninin "boğulma" olduğu tespit edildi.

Yunan medyası ise hayatını kaybeden yolcunun isminin Antonis Karyotis olduğunu, bir mürettebat üyesinin kasten cinayetle, ikisinin suç ortaklığı, kaptanın ise gemicilik kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

"Ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyorum"

Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis yaptığı açıklamada, "Görüntüler net ve şoke edici. Adamın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Trajik olay karşısında şoke olduğu"

Feribotun bağlı olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada da yönetimin "trajik olay karşısında şoke olduğu" ve olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)