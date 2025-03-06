Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

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Yunanistan kaosun eşiğinde...

2023 yılının şubat ayında gerçekleşen tren kazasının ardından Miçotakis hükümeti gensoru önergesiyle karşı karşıya.

GENSORU ÖNERGESİ SUNULDU

4 muhalefet partisi, hükümete karşı güven kaybı yaşandığı nedeniyle Yunanistan parlamentosuna gensoru önergesi sundu.

Gensoru metninde, 57 kişinin öldüğü tren kazasına dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

HÜKÜMETE TEPKİLER SÜRÜYOR

Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüne yer verildi.

Kazanın yıldönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı da vurgulandı.

ATİNA SOKAKLARI KARIŞTI

Mecliste gensoru önergesi tartışmalarının ardından Atina sokakları ise karıştı.

Parlamento binası önünde toplanan protestocular slogan atarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kazaya dair ihmallerin ise ortaya çıkarılması talep edildi.

ARBEDE YAŞANDI

Bir grup protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.

Polise taş ve molotofkokteyli fırlatan protestocular çöp konteynerlerini de ateşe verdi. Polis ise olaylara gözyaşartıcı gaz ile müdahale etti.

GÖZALTILAR VAR

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.

ÜLKE ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

Yunanistan parlamentosunda gensoruya ilişkin görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, güvenoyu isteyecek.

Hükümetin güvenoyu alamaması halindeyse ülke erken seçime gidebilir.