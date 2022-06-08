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    Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
    • 08.06.2022 - 23:42
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    Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

    Sağlık durumu iyi

    Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

    Yunanistan da ilk maymun çiçeği vakası görüldü #1


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