Yunanistan'da koronavirüsün Mu varyantı ortaya çıktı

Salgının mutasyona uğramış türü Mu'ya, 6 kişide rastlandı.

Yunanistan'da koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.

Koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı, bu kez Yunanistan'da ortaya çıktı.

MU VARYANTI ALARMI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin (EODY) açıkladığı verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandı.

6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken, diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.

Delta ise Yunanistan'da hakim koronavirüs varyantı olmaya devam ediyor.

ENTÜBE HASTALARIN YÜZDE 91,7'Sİ AŞISIZ

Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.

Salgının başından bu yana Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.