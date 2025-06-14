Yunanistan’da Netanyahu krizi: Muhalefetten uçak tepkisi

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Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kullandığı “Wings of Zion” adlı resmi uçağın Atina’ya iniş yapmasına tepki gösterdi.

Parti, Yunan hükümetinden bu duruma ilişkin kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.

"YUNANİSTAN, İSRAİL'İN GÜVENLİ OTOPARKI HALİNE GELDİ"

Yeni Sol partisinden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın neden İsrail devletinin "güvenli otoparkına" dönüştüğü ve devlet terörüyle anılan bir yönetimin uçağının Yunan topraklarında neden barındırıldığı soruları gündeme getirildi.

Ayrıca, hükümetin bu adımlarının Yunanistan'ın bölgedeki barışçıl dış politikasıyla çeliştiği öne sürüldü.

BÜYÜKELÇİ İÇİN ÖZEL UÇUŞ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, "Wings of Zion" adlı uçakta İsrail'in Atina Büyükelçisi de bulunuyor.