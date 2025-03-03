Yunanistan'da Ukrayna tartışması: İngiltere'deki zirveye neden katılmadık

AA

Ukrayna-Rusya savaşı dünyanın gündeminde.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ABD'de karşılaştığı tutumun yankıları sürüyor.

Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile kameraların önünde tartışan Zelensky, soluğu Avrupa'da aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna konulu bir zirve düzenlendi.

Türkiye'nin de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesi zirveye çeşitli seviyelerde katılırken Yunanistan, bu zirveye katılmadı.

Yunanistan'da da gündem, zirveye katılım sağlanmaması...

MUHALEFETTEN İKTİDARA: YETERSİZ

Yunanistan'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Ukrayna konulu zirveye katılmaması, ülkedeki muhalefet partileri tarafından "başarısızlık" olarak eleştirildi.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol, hükümetin dış politikasını yetersiz ve etkisiz olmakla suçladı.

"ENDİŞE VERİCİ"

PASOK Dış Politika Sözcüsü Dimitris Mancos ile Avrupa İşleri Sekreteri Nikola Papazoğlu'nun ortak açıklamasında, Yunanistan'ın Avrupa'nın güvenlik mimarisine dair önemli görüşmelere katılmamasının "endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Paris'te düzenlenen zirveye de katılmadığı hatırlatılarak Yunanistan'ın uluslararası arenada daha etkin rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin zirveye katıldığına değinilen açıklamada, Yunanistan'ın yer almamasının ülkenin "stratejik konumunu zayıflattığı" ifade edildi.

"HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASI BAŞARISIZ"

SYRIZA'nın Dış Politika Departmanından yapılan açıklamada, hükümetin dış politikadaki stratejisinin "başarısız" olduğu ve ülkenin çıkarlarını koruyamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Ukrayna'ya ağır silahlar göndermesinin diplomaside avantaj sağlamadığı, aksine ülkeyi bölgesel risklerin içine sürüklediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin, uluslararası arenada söz hakkının giderek azaldığı ve önemli zirvelerden dışlandığı vurgulandı.

"MİÇOTAKİS İZOLE EDİLDİ"

Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda izole edildiği savunuldu.

Açıklamada, hükümetin ABD'nin koşulsuz müttefiki olarak hareket ettiği ancak bunun, ülkeye hiçbir stratejik avantaj sağlamadığı belirtildi.

Zirvede Türkiye'nin yer alması, Yunanistan'ın ise almaması, "hükümetin, uluslararası arenada etkisiz kaldığının açık göstergesi" olarak değerlendirildi.