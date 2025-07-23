Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü

Yunanistan sıcaklarla mücadele ediyor...

Aşırı sıcakların etkili olduğu komşu Yunanistan’da başkent Atina’da çıkan bir yangını söndürmeye çalışan bir helikopter, deniz düştü.

MÜRETTEBAT HASTANEYE KALDIRILDI

Su almaya çalışırken denize düşen helikopterde bulunan üç mürettebatın tamamının kurtarılarak yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

KORİNT'TE YANGIN

Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Yunanistan’ın güneyindeki Korint kentinin yakınlarında da dün büyük bir orman yangını başladı.

Çok sayıda köyün tahliye edilmesine sebep olay yangına, 180’den fazla itfaiye personeli müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına 15 uçak ve 12 helikopterin de katıldığı bilgisi verildi.

ÇÖL SICAKLARI PAZARA KADAR SÜRECEK

Korint’in dağlık bir bölgesinde, çam ormanının olduğu bir alanda çıkan yangında ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Pazar gününe kadar çöl sıcaklarının yaşanacağı Yunanistan'da Kardiça, Trikala ve Aspropirgos bölgelerinde de dün, gün içinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.

YANGIN RİSKİ SÜRÜYOR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, yarın Mora Yarımadası ve İyon Adaları başta olmak üzere ülkedeki yangın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, açık alanlarda yangına neden olabilecek eylemlerden kaçınılmasını istedi.