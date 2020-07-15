Yunanistan'dan AB'ye Türkiye'ye yaptırım talebi

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin Libya, Ayasofya ve Suriyeliler nedeniyle gerildiği bir dönemde, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias "AB'den Türkiye’yi felç edecek yaptırımlar" istedi.

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortaklarından, Yunan adaları açıklarında yapılması planlanan doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini hayata geçirdiği takdirde Türkiye’yi “felç edecek” ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

Ankara’nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, ‘Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini’ söyledi. Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

LİZBON ANLAŞMASIYLA TEHDİT ETTİ

Bir televizyon yayınına katılan Dendias, “Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor” diye konuştu. Dendias ayrıca, Türkiye’nin silahlı saldırısı altında kaldıkları takdirde, 2009 Lizbon Anlaşması’nın ilgili maddesini etkin hale getireceklerini söyledi. Bakan’ın sözünü ettiği madde, bir AB üyesi ülke saldırıya maruz kaldığı durumda, diğer ülkelerin saldırı altındaki ülkeye yardım ve destek sağlamasını öngörüyor.

SORUNUN TEMELİNDE NE VAR?

Yunanistan, Türkiye’nin arama faaliyetinde bulunmayı planladığı bölgede münhasır hakka sahip olduğunu savunuyor. Ankara ise söz konusu bölgede sondaj hakkının Libya ile geçen yıl imzaladığı bir anlaşmadan kaynaklandığını söylüyor. Ankara, Akdeniz’deki doğalgaz ve sondaj çalışmalarını, Libya ile geçen yıl imzalanan “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası” sonrasında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) çerçevesinde meşrulaştırıyor. MEB, Girit ve Rodos adalarını doğudan teğet geçiyor.

Ege komşusu iki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler, son aylardaki sondaj çalışmaları, yasa dışı göç akını ve Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi gibi gelişmeler çerçevesinde gerilmiş bulunuyor.