Yunanistan'dan Türk askerine sansür: Türkiye'nin zaferini gizlediler Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın elde ettiği birinciliği ve ikinciliği hazmedemedi. Başkanlığın resmi hesabından Türkiye'nin başarısını gösteren fotoğraf kırpıldı.

Haber Merkezi

Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personeli, önemli bir başarıya imza atarak yarışmada birinci ve ikinci sırayı elde etti.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI HAZMEDEMEDİLER

Ancak Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu başarıyı görmezden gelerek Türk askerlerinin sıralamadaki üstün başarısını yok saydı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Avrupa’nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması’nda Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin 4. sırada tamamlama başarısı gösterdiği ifade edildi.

Paylaşılan sıralama kırpılarak ilk 3’e giren takımlara ise yer verilmedi.

YUNAN YETKİLİLERDEN BAYRAK MANİPÜLASYONU

Yunan yetkililer, yarışmada Türkiye’nin ilk iki sırada yer almasını göz ardı ederek, yarışmayı üstlerinde tamamlayan ülkelerin bayraklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler ve listeyi kendi bayraklarının bulunduğu sıradan başlatarak dikkat çekici bir manipülasyona imza attılar.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ULUSLARARASI ARENADA TAKDİR TOPLADI

Türk askerlerinin Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'ndaki büyük başarısı, Yunanistan tarafından sansürlense de, uluslararası arenada takdir topladı.

Yunanistan'ın yarışma sonuçlarını manipüle etme girişimi ise eleştirilere maruz kaldı ve bu tür olayların şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.