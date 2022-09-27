Yunanistan'dan Ukraynalı ve diğer mültecilere farklı muamele itirafı

Dünyanın en büyük sorunlarından biri düzensiz göç.

Doğu ve Afrika'dan Avrupa ve ABD'ye uzanan göç rotasında başta Suriyeliler ve Afganlar olmak üzere genellikle Orta Doğu toplumlarından insanlar umuda yürüyor.

Son dönemde ise Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte milyonlarca Ukraynalı, ülkesini terk ederek Avrupa'nın farklı ülelerinde mülteci konumuna düştü.

Bu gelişmeden sonra ise Avrupa ülkelerinin Ukraynalı ve diğer ülkelerden gelen mültecilere muamele farkları tartışma konusu oldu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, basın toplantısında gazetecilerin göç sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaklaşım farkı AB'nin kararı

AA'nın haberine göre Mitarakis, "Ukrayna'dan gelen mülteciler ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşımın farklı olduğu bir gerçek. Bu, Yunanistan'ın değil, AB'nin kararıdır." diye konuştu.

AB Bakanlar Konseyi İçişlerinin Ukrayna'dan gelen göçmenlerin mülteci statüsünün doğrudan tanınmasına yönelik uygulamaya gittiğini hatırlatan Mitarakis, Yunanistan'ın, Ukraynalılar için uygulanan AB sınırları içerisindeki serbest dolaşım hakkının, tüm mülteciler için uygulanmasını istediğini kaydetti.

"Mültecilerin ilk girdikleri ülkede kalması doğru değil"

Mitarakis, "Avrupalı müttefiklerimize, AB'nin herhangi bir üye ülkesi tarafından tanınmış mülteciler, AB sınırları içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olmalı diyoruz." dedi.

Mültecilerin AB'de ilk giriş yaptığı ülkede kalmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savunan Mitarakis, AB'nin bu ülkelerle daha çok dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

"Yükü orantılı kaldırmalıyız"

Mitarakis, Yunanistan'ın sonsuz sayıda mülteciyi ağırlamasının mümkün olmadığını ifade ederek, "AB'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyoruz. Buna orantılı bir yük kaldırmalıyız." diye konuştu.