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    Yunanistan'ın başkenti Atina'daki orman yangını, yeniden başladı

    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi tahliye edildi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 19:34
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'daki orman yangını, yeniden başladı

    Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 55 kilometre uzaklıktaki Villia bölgesinde ve 41 kilometre uzaklıktaki Keratea bölgesinde orman yangınları yeniden başladı.

    4 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

    Yangınlardan yüzlerce dönümlük zeytinlik alan etkilenirken, şiddetli rüzgarlar yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Keretea’da yangınların kısa sürede büyümesi ile Synterina, Markati, Dimolaki ve Agios Konstantinos’taki halk tahliye edildi.

    Yunanistan ın başkenti Atina daki orman yangını, yeniden başladı #1

    YANGIN SOUNIO MİLLİ PARKI'NI TEHDİT EDİYOR

    Yangının Sounio Milli Park’ını tehdit ettiğini aktaran Saronikos Belediye Başkanı Petros Filippou, "Ateş bir yokuşu ve büyük bir vadiyi yaktı. Yokuşu tırmandı ve kuzey yönünde hareket ediyor. Sounio Milli Parkı’na ulaşırsa büyük sorunumuz olacak. Burada belirli alan büyük ağaçlara sahip" dedi.


    Yunanistan ın başkenti Atina daki orman yangını, yeniden başladı #2

    Yunanistan ın başkenti Atina daki orman yangını, yeniden başladı #3

    Yunanistan ın başkenti Atina daki orman yangını, yeniden başladı #4

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