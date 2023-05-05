Yurt dışındaki Türk seçmenler, 14 Mayıs sandıklarına yoğun ilgi gösteriyor Birçok ülkede yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, oylarını kullanmaya devam ediyor. Büyükelçiler, vatandaşlardan demokratik haklarını değerlendirmelerini istedi.

AA & Ensonhaber

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor.

27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında oy kullananların sayısı 1 milyon 165 bini geçti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Macaristan

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşları hem yarın hem de pazar günü sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar büyükelçiliğe oy kullanmak için beklediklerini belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyasi hayatına katılımı bizler için çok önemli." dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 2014’ten bu yana 6’ncı seçimin yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, şöyle konuştu:

İlk yapılan seçimde katılım yüzde 18 civarındayken son seçimlerde yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Bu da bizler için oldukça memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz.

Bahreyn

Bahreyn'de yaşayan Türk vatandaşları, sandık başına gitti. Seçmenler, Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Oy kullanan vatandaşlar objektiflere yansıdı.

Irak

Başkentte bulunan Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta oy kullanma işleminin 3 gün süreceğini belirtti.

"Önemli bir imkan"

Büyükelçiliğin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında da sandık başına gidildiğini aktaran Güney, şöyle dedi:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışında seçmenlerin oy kullanma işlemleri için gerekli hukuki zemini oluşturdu. Uzun zamandır da yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabiliyor ve bu önemli bir imkan.

Irak'taki seçmenlerin saat 09.00 ila 19.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini paylaşan Büyükelçi Güney, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz"

Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve ekledi:

Oy kullanmak en temel vatandaşlık görevi. Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz.



Görev bölgemizde 3 bin 834 kayıtlı seçmenimiz bulunmakta. Irak genelinde ise 5 bin 741 seçmenimiz var. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bosna Hersek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar, beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.

Umman

Umman'da yaşayan Türk vatandaşları da sandığa gitti. Seçmenler, Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Kırgızistan

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Özbekistan

Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, oyunu kullanmasının ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Özbekistan’daki Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabileceklerini söyledi.

Türk vatandaşlarına demokratik haklarını kullanma imkanı

Bekar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki demokratik haklarını kullanmalarını istediklerini ve buna çok önem verdiklerini kaydederek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Bekar, Taşkent Büyükelçiliği bünyesinde iki, Semerkant Başkonsolosluğunda bir olmak üzere ülke genelinde 3 sandık kurulduğunu sözlerine ekledi.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Azerbaycan

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, sandık başına gitti. Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ürdün

Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.

Kuveyt

Seçmenler, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İspanya

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine, yerel saatle 09.00'da başlandı.

Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Madrid Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

"Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz"

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, şöyle dedi:

Bugün itibarıyla İspanya'da Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuz olmak üzere iki merkezli oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 8 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan seçmenlerin oy verme işlemleri, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa kentinde devam ediyor.

Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda kurulan 23 sandıkta, seçmenlerin 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemine yoğun katıldıkları gözleniyor.

KKTC'de adresleri olan ve Yurt Dışı Seçmen Listesi'nde adları bulunan seçmenler, Lefkoşa ve Gazimağusa'daki sandıklarda 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

Güzelyurt'ta ise 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona erdi.

Sırbistan

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, seçim hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Sırbistan'da ikamet eden Türk vatandaşlarına, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sayfasından yurt dışı seçmeni olup olmadığından emin olması yönünde uyarıda bulunan Aksoy, şunları dile getirdi:

Beraberlerinde geçerli bir kimlik belgesiyle vatandaşlarımız 6-7 Mayıs'ta, yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Aksoy, Sırbistan'daki kayıtlı seçmenin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda oylarını kullanabileceğini ifade ederek "Vatandaşlarımızı ve sandıkların kurulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

YSK verilerine göre, Sırbistan'da kayıtlı 2 bin 311 seçmen bulunuyor.

Karadağ

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların güven ve huzur içinde, mümkün olabilecek en uygun koşullarda oylarını kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Büyükelçi Kalkavan, "Karadağ'daki vatandaşlarımız 6-7 Mayıs'ta saat 09.00 ile 21.00 arasında Büyükelçilik binasında oy kullanabilirler." dedi.

Cezayir

Seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.