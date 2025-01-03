Zambiya'da sarhoş polis memuru gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

AA

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Başkent Lusaka'daki bir polis karakolunda görevli olan Titus Phiri isimli polis memuru, sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktı.

SARHOŞ POLİS, GÖZALTINDAKİ 13 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI

Phiri'nin bu eylemi, karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

SERBEST BIRAKILANLAR ARANIYOR

Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.