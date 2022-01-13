Zayn Malik’in sevgili kriteri belli oldu

Gigi Hadid ile 6 yıllık ilişkisini kurtaramayan Zayn Malik, çöpçatanlık sitesinde sevgili arıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, yeni sevgilisinin büyük beden olmasını istiyor.

26 yaşındaki model Gigi Hadid ile annesi Yolanda Hadid'e şiddet uygulayan Zayn Malik (28), bir flört uygulamasına üye olduğu ortaya çıktı.

Uygulamada kullandığı görüntüleri internete sızan One Direction'ın grubunun eski üyesi Zayn Malik’in, sevgili kriteri de bu site belli oldu.

BÜYÜK BEDEN KADINLARLA İLGİLENİYOR

Büyük beden ve kıvrımlı hatlara sahip kadınlarla flört etme imkanı sağlayan uygulamadaki söz konusu videoda, Malik'in sakal bırakmış olması dikkat çekti.

Uygulamada kendini "Zed" olarak tanıtan Zayn Malik, Philadelphia'da yaşadığını not düştü.

HALA ŞANS İSTİYOR

Çocuğunun annesi olan sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik ilişkileri için bir şans daha istiyor.

6 yıl boyuncu bir dargın bir barışık olan esti çift, sadece çocukları için bir araya geliyor.

Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu konuşuluyor.