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    Zelensky Donetsk için zorunlu tahliye çağrısında bulundu

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donetsk bölgesinde artan Rus saldırılarının ardından zorunlu tahliye emri verdi.
    • 31.07.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 11:01
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    Zelensky Donetsk için zorunlu tahliye çağrısında bulundu

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 158 gündür sürüyor.

    Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken Donetsk bölgesinde şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

    Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donetsk halkına seslenerek 'zorunlu' tahliye' çağrısında bulundu.

    Bölgeden ayrılanlara tazminat verilecek

    Bölgeden yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelensky, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Birçok kişi ayrılmayı reddediyor ama yine de bunun yapılması gerekiyor. Fırsatınız varsa, Donbass'taki savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun ve lütfen onları ayrılmanın gerekli olduğuna ikna edin" diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de ifade etti.

    Zelensky Donetsk için zorunlu tahliye çağrısında bulundu #1

    ABD yapımı roketle hapishaneyi vurdular: 40 ölü

    Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğunu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığını bildirmişti.

    Doğalgaz kaynakları yok edildi

    Yerel basının yaptığı habere göre, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini, bu nedenle tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini belirtti.

    Zelensky Donetsk için zorunlu tahliye çağrısında bulundu #2


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