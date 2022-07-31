Zelensky Donetsk için zorunlu tahliye çağrısında bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donetsk bölgesinde artan Rus saldırılarının ardından zorunlu tahliye emri verdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 158 gündür sürüyor.

Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken Donetsk bölgesinde şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donetsk halkına seslenerek 'zorunlu' tahliye' çağrısında bulundu.

Bölgeden ayrılanlara tazminat verilecek

Bölgeden yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelensky, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Birçok kişi ayrılmayı reddediyor ama yine de bunun yapılması gerekiyor. Fırsatınız varsa, Donbass'taki savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun ve lütfen onları ayrılmanın gerekli olduğuna ikna edin" diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de ifade etti.

ABD yapımı roketle hapishaneyi vurdular: 40 ölü

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğunu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığını bildirmişti.

Doğalgaz kaynakları yok edildi

Yerel basının yaptığı habere göre, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini, bu nedenle tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini belirtti.