Zelenskiy, Türk imzalı, Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, Ukrayna'nın en büyük köprüsünün açılışını gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın en büyük köprüsü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tarafından açıldı. Köprü bir Türk şirketi tarafından inşa edildi.

HERKESİN ELİNE SAĞLIK

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat’ın yapımını üstlendiği Ukrayna’nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.

TÜRK ŞİRKETE TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.