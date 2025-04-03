Zelensky, ABD ile Rusya görüşmelerine ilişkin konuştu

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesini ziyaret etti..

Burada Zelensky, yerel yetkililerle bir araya geldiği toplantıda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşma yaptı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Zelensky Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele verdiklerini ifade ederek, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği bölgeleri "Rusya toprakları" olarak tanımayacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alması durumunda aslında barışın tam anlamıyla sağlanabileceğini kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu toprakların iadesinin diplomatik yollarla zaman içinde gerçekleşmesi konusunda bir uzlaşmaya varılabilirse belki bazı topraklar için bunun tek bir yol olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için her şeyi yapacağız.

"AMERİKALILAR İLE RUSLAR ARASINDA BU KONUDA GÖRÜŞMELERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Savaşın "çabuk" sona ermesini istediklerini vurgulayan Zelensky, Suudi Arabistan'daki görüşmeler sırasında ABD'nin "koşulsuz ateşkes" teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini hatırlattı.

Rusya'nın ise söz konusu ateşkesi kabul etmediğini ama ABD ile Rusya arasında konu ile ilgili "kamuya açık olmayan görüşmelerin" sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Amerikalılar ile Ruslar arasında bu konuda görüşmelerin olduğunu biliyoruz." dedi.

"KOŞULSUZ ATEŞKES" AÇIKLAMASI

Zelensky, Rusya'ya baskı kurulması durumunda "önümüzdeki hafta veya aylarda koşulsuz ateşkesin" sağlanmasının mümkün olabileceğini savundu.

Geçici ateşkesin sağlanmasının diplomatik müzakereler için bir fırsat olacağını ifade eden Zelenskiy, bunun ayrıca savaşın "sıcak aşamasının" sona ermesi anlamına geldiğini de söyledi.

Ülkesinin güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelensky, "bazı ülkelerin buna karşı çıkmasına rağmen" Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu konusunun gündemde kaldığını vurguladı.

Güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna ordusunun öncelikli konulardan biri olduğuna dikkatini çeken Zelensky, orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.