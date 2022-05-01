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    Zelensky: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirdi.
    • 01.05.2022 - 19:57
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    Zelensky: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky açıklamalarda bulundu.

    Zelensky, Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

    "Tahliye başladı"

    Zelensky, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik ilk grup (Ukrayna’nın) kontrol ettiği bölgeye gidiyor. Onlarla yarın Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimiz şu anda BM temsilcileriyle birlikte tesisteki diğer vatandaşların tahliyesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.

    Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun bugün gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal’dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı.

    "100'den fazla Ukraynalı güvende"

    AA'ya göre sivillerin Azovstal'dan kısmi tahliyesinin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100'den fazla Ukraynalı nihayet güvende." dedi.​​​​​​​

    Zelensky: Azovstal dan sivillerin tahliyesi başladı #1


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