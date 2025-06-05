Zelensky: Bu gece Ukrayna'ya 103 İHA ve bir balistik füze fırlatıldı

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülkesine yönelik son Rus saldırılarını sert sözlerle kınadı. Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun füze ve İHA saldırılarının düzenlendiğini belirten Zelensky, “Bu gece Ukrayna'ya 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze fırlatıldı. Donetsk, Harkiv, Odessa, Sumi, Çernihiv, Dnipropetrovsk ve Herson bölgeleri hedef alındı” dedi.

"DOĞRUDAN SİVİLLER HEDEF ALINDI"

Zelensky, saldırıların sadece askeri hedefleri değil, sivilleri de doğrudan vurduğunu vurguladı. Özellikle Çernihiv bölgesindeki Priluky kentine yapılan saldırının trajik sonuçlar doğurduğunu belirten Zelensky, arama kurtarma ekiplerinden bir görevlinin ailesinden biri çocuk olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SALDIRILAR AÇIKÇA BİR TERÖR EYLEMİ"

Saldırıyı açıkça “terör eylemi” olarak tanımlayan Zelensky, “Rusya, cinayetlerini sürdürmek için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor. Dünya yeterince güçlü bir tepki ve baskı göstermedikçe, Kremlin yeni kurbanlar aramaktan vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklara göre, Priluky’deki saldırılarda toplam 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Harkiv’de ise 18 kişi çeşitli şekillerde yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Zelensky, bu süreçte Ukrayna’ya destek veren müttefiklerine çağrıda bulunarak, Rusya’ya karşı daha kararlı ve caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.