Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, toplamda 400 yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelensky, Rus ordusuna da seslendi.

"Yaklaşık 400 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı"

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Harkiv bölgesine yaptığı ziyaretten döndüğünü belirten Zelensky, “Bugün itibarıyla neredeyse tüm bölge kurtarıldı. Bu savaşçılarımızın eşi görülmemiş bir eylemiydi, Ukraynalılar bir kez daha birçoklarının imkansız olduğunu düşündüğü şeyi yapmayı başardılar. Sadece aktif operasyonların ilk gününde birliklerimiz 19 kilometre ilerledi. 5 gün süren çatışmalarda 110 kilometre yol kat edildi. Toplamda, yaklaşık 400 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Bu bölgede kalan 150 bin Ukraynalı sıradan, güvenli, normal bir hayatın nasıl olduğunu şimdi yeniden hissediyor.” şeklinde konuştu.

"Dünya Rusya'nın Ukraynalılara yaşattığı acıyı hissetmeli"

Hem Ukraynalı hem de yabancı gazetecilerin kurtarılan bölgelere erişim sağladığını ifade eden Zelensky, “Dünya bu yıkımı görmeli, Rusya'nın Ukraynalılara yaşattığı acıyı hissetmeli. Kolluk kuvvetlerimiz halihazırda işgalciler tarafından işlenen cinayetler, yapılan işkenceler ve adam kaçırmalarla ilgili raporlar alıyorlar. Dünyanın Bucha'da gördükleri, Çernihiv bölgesinin kurtarılan topraklarında gördüklerimiz, Sumi bölgesi ve şu anda da Harkiv bölgesinde gördüklerimiz Ukraynalılara yönelik soykırımın kanıtlarıdır. Rusya'nın soykırımdan başka bir şey getiremeyeceğinin kanıtı.” dedi.

"Sivillere karşı savaşan zavallılarsınız"

DHA'nın aktarımına göre; konuşmasında Rus ordusuna da seslenen Zelensky, Kryvyi Rih kentinde Karachunivske barajını hedef alan füze saldırısına ve barajın askeri değeri olmadığına değinerek, “Tarih, barbarlar tarafından değil insanlar tarafından yazılır. Sivillere karşı savaşan zavallılarsınız. Savaş alanından kaçan alçaklar, uzak bir yerden zarar vermeye çalışıyor. Kendi torunlarınızın utanacağı teröristler olarak kalacaksınız”. şeklinde konuştu.