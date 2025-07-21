Zelensky duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakereleri çarşamba günü İstanbul'da

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çalışmaları sürerken, 3. tur müzakerelerinin Türkiye'de olacağı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından yapılan yeni açıklamada müzakerelerin Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşeceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Eski Ukrayna Savunma Bakanı olan ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü kaydeden Zelensky, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Zelensky, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini aktararak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır" demişti.