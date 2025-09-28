Zelensky, Esad hakkında ağır ifadeler kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suriye yargısının Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde gıyabi tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

"ESAD MOSKOVA'DA SAKLANIYOR"

Ukraynalı lider açıklamasında şöyle dedi:

"Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyor ve onu adalete teslim etmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Kendisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana üst düzey Ukraynalı suçlular ile birlikte Moskova'da saklanıyor. Dünyanın en azılı katilleri ve suçlularının cezasızlığın başkentinde adaletten kaçıyor olması, çok şey anlatıyor"

"BEŞAR ESAD GİBİ PİSLİKLERİN HARABEYE ÇEVİRDİĞİ ÜLKELERİN..."

Zelensky Rusya'yı hem kendi suçlarını hem de başkalarının suçlarının üzerini örtmekle suçlayarak, "Cezasızlığa son vermenin tek yolu, baskı, kolektif eylem ve tüm suçlar için hesap verebilirliktir. Dünyanın dört bir yanında uluslararası hukukun güçlendirilmesine ve Beşar Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız" ifadelerine yer verdi.

ESAD, LUHANSK VE DONETSK'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI

Devrik Suriye lideri Esad, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımış ve bu durum 2022'de Suriye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olmuştu. Ukrayna ayrıca 2023 yılında Esad'a yaptırım uygulamıştı.

ZELENSKY BM'DE SURİYE DEVLET BAŞKANI EŞ-ŞARA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zelensky, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüştü.

İki lider ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine ilişkin ortak bir bildiri imzalamıştı.