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    Zelensky: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.
    • 10.09.2022 - 01:30
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    Zelensky: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "30'dan fazla yerleşim yerini kurtardık"

    Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelensky, "Silahlı Kuvvetler, Harkiv bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.

    Zelensky, Harkiv bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

    Rus güçlerine karşı saldırıya geçmişlerdi

    AA'nın haberine göre Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

    Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

    Zelensky: Harkiv de 30 dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı #1


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