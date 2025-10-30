Zelensky: Rusya 650 İHA ve 50 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarla ilgili paylaşımda bulundu.

"650 İHA VE 50'DEN FAZLA FÜZE KULLANILDI"

Zelensky, Rusların saldırılarda 650’den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50’den fazla farklı tip füze fırlattığını aktardı.

SİVİL ALTYAPIDA HASAR VE YARALANMALAR

Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 5’i çocuk 2 kişi hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirten Zelensky, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Zelensky, Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde enerji altyapısının hedef alındığını, elektrik ve su kesintileri nedeniyle bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

"HAYATA KARŞI TERÖR SAVAŞI

Zelensky, Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarını “hayata karşı bir terör savaşı” olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin yaptırımlar ve baskılarla Rusya’ya geri dönmesinin önemine dikkat çekti.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ekim ayı başından bu yana enerji tesislerine yönelik üçüncü büyük füze ve İHA saldırısı sonrası birçok bölgede önemli sayıda tüketicinin elektriksiz kaldığını duyurdu.