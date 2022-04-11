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    Zelensky: Rusya, hatalı siyasetini kabul etmeye korkuyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu kabul etmeye korktuğunu söyledi.
    • AA
    • 11.04.2022 - 03:20
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    Zelensky: Rusya, hatalı siyasetini kabul etmeye korkuyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Rusya'nın kendi saldırganlığında Ukrayna'yı suçlu tutmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini anımsattı.

    "Rusya, milyonlarca insanın hayatını mahvetti"

    Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde normal hayatı bozduğunu vurgulayarak, "Onlar, topraklarımızda 8 yıldır insanları, çocukları öldürüyor ve bizi suçluyor. Onlar, Doğu Avrupa'nın en güçlü sanayi bölgesini yok etti, milyonlarca insanın hayatını mahvetti, bize karşı geniş çaplı savaş başlattı ve biz suçlu oluyoruz." dedi.

    Zelensky: Rusya, hatalı siyasetini kabul etmeye korkuyor #1

    "Hatalı siyasetlerini kabul etmeye korkuyorlar

    Rusya'nın Ukrayna ile ilgili "hatalı" siyaset izlediğini ifade eden Zelenskiy, "Onlar, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu ve her şeyi bozduğunu kabul etmeye korkuyor." diye konuştu.

    "Korkaklık büyüdüğünde felakete dönüşüyor"

    Tüm bunların Rusya'nın "korkak" olmasından kaynaklandığını kaydeden Zelenskiy, "Korkaklık büyüdüğünde felakete dönüşüyor. İnsanlar, hatalarını kabul etme, özür dileme ve gerçeğe uyum sağlama cesaretini bulamadığında caniye dönüşüyor. Dünya bunu görmezden geldiğinde ise caniler, dünyanın kendilerine uyum sağlaması gerektiğine karar veriyor." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'nın Rusya'yı durduracağını vurgulayan Zelenskiy, bunun için gerekli güce sahip olduklarını dile getirdi.


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