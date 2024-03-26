Zelensky, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Bakanı Danilov'un görevine son verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, güvenlik konusunda radikal bir değişime imza attı.
Zelensky, daha önce Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almıştı.
Şimdi de Zelensky, Oleksiy Danilov'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanlığı görevine son verdi.
Zelensky'nin Danilov kararı
Danilov'un görevden alınmasına ilişkin kararname, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayınlandı.
Söz konusu ismin yerine daha sonra yerine Oleksandr Lytvynenko'nun atanmasını öngören başka bir kararname yayınlandı.
Lytvynenko, Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı başkanlığı görevinden alınmıştı.
Görevden almanın nedenini belirtmediler
Görevi Ekim 2019'da devralan Danilov'un görevden alınmasına ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.
Ancak bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının üçüncü yılında gerçekleşti. Ukrayna kuvvetleri, Rusya'ya karşı mücadelede umduklarından daha iyi bir performans gösterebilmiş değil.
Savunma Bakanı'nı da değiştirdi
Geçen eylül ayında Zelensky, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve altı savunma bakan yardımcısının görevine son vermişti.
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