Zelensky, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Bakanı Danilov'un görevine son verdi Kiev yönetiminde peş peşe görevden almalara bir yenisi eklendi. Oleksiy Danilov koltuğundan olurken, kararın nedeni belirtilmedi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, güvenlik konusunda radikal bir değişime imza attı.

Zelensky, daha önce Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almıştı.

Şimdi de Zelensky, Oleksiy Danilov'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanlığı görevine son verdi.

Zelensky'nin Danilov kararı

Danilov'un görevden alınmasına ilişkin kararname, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Söz konusu ismin yerine daha sonra yerine Oleksandr Lytvynenko'nun atanmasını öngören başka bir kararname yayınlandı.

Lytvynenko, Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı başkanlığı görevinden alınmıştı.

Görevden almanın nedenini belirtmediler

Görevi Ekim 2019'da devralan Danilov'un görevden alınmasına ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.

Ancak bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının üçüncü yılında gerçekleşti. Ukrayna kuvvetleri, Rusya'ya karşı mücadelede umduklarından daha iyi bir performans gösterebilmiş değil.

Savunma Bakanı'nı da değiştirdi

Geçen eylül ayında Zelensky, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve altı savunma bakan yardımcısının görevine son vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)