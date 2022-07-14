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    Zelensky, Vinnitsya şehrine yapılan saldırıyı paylaştı

    Vladimir Zelensky, Telegram hesabı üzerinden Vinnitsya şehrine yapılan roketli saldırıyı duyurdu.
    • 14.07.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 12:47
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    Zelensky, Vinnitsya şehrine yapılan saldırıyı paylaştı

    Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana süregelen savaşta, saldırılar durmaksızın devam ediyor…

    Son olarak Vinnitsya şehir merkezine, roketli saldırı düzenlendi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırıyı Telegram hesabından duyurdu.

    “Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor”

    DHA’nın haberine göre, Zelensky paylaşımında, “Vinnitsya şehir merkezine roketli saldırı düzenlendi. Aralarında küçük bir çocuk da bulunan yaralılar ve ölüler var. Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, roketleri sivillere yöneltiyor. Askeri anlamda hiçbir şeyin bulunmadığı bir yerde. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? Katil bir ülke, terörist bir ülke.” ifadelerini kullandı.

    Zelensky’nin paylaştığı görüntüde, patlamanın meydana geldiği bölgeden siyah dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiği görüldü.

    Vinnitsya'da roket saldırısı VİDEO

    Zelensky, Vinnitsya şehrine yapılan saldırıyı paylaştı #1

    Zelensky, Vinnitsya şehrine yapılan saldırıyı paylaştı #2


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