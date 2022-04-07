Zelensky, Yunanistan Parlamentosu'na seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Mariupol'de yaşayan Yunan asıllı toplumun varlığını hatırlatarak, "Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir" dedi.

Yunanistan Parlamentosu'nda telekonferans aracılığıyla konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşarak Mariupol'da yaşananlara değindi.

"Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir"

"Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'de hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı." diyen Zelensky, Mariupol'de yaşayan Yunan asıllı toplumun varlığını hatırlatarak, "Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir." diye konuştu.

"Ruslar Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor"

Rusya'nın zarar veren eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya yöneldiğini vurgulayan Zelensky, "Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol gibi kaynaklarını kullanarak. Enerji piyasasında ve dünya gıda endüstrisinde büyük açıklara neden olarak." ifadelerini kullandı.

Zelensky, Rus bankalarına, gemilerine Avrupa'nın sırtını dönmesini isteyerek, Ukrayna'nın hem Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara hem de silaha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Azov Taburu'ndan bir askerin konuşmaya katılmasına muhalefet tepki gösterdi

Zelenskiy'nin Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Azov Taburu'nda savaştığını belirten Yunan asıllı bir askerin Ukrayna'daki durumu anlattığı kısa bir videoya yer verilmesi, Yunanistan muhalefetinde tepkiye neden oldu.

Bazı milletvekilleri parlamentoyu terk ederken, Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Mera25 Partisi hükümetten konuya ilişkin açıklama istedi.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın Lideri Aleksis Çipras, Twitter'daki paylaşımında durumu "tarihi bir utanç" olarak nitelendirerek, "Ukrayna halkıyla tabii ki dayanışma içerisindeyiz. Ancak Naziler Meclis'te konuşamaz." dedi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azov Birliğine bağlı bir kişinin konuşmasının dahil edilmesi yanlıştı ve amacının dışındaydı." ifadesine yer verdi.