Kenya'da dişi bir aslan, savunmasız yakaladığı yavru zürafaya saldırdı. Anne zürafa, yavrusunu korumak istese de ölmesine engel olamadı.

Kenya'da bir yabani fotoğraf sanatçısı, safari yaptığı sırada zürafa ve aslanın savaştığı anları görüntüledi.

Henüz yürümeyi daha yeni öğrenen zürafa, annesinin yanında sakince ilerlerken karşılarına dişi bir aslan çıktı.

Aslanı gören anne zürafa, panikleyip yavrusunu korumaya çalıştı fakat koruyamadı.

ASLANIN SALDIRISINA UĞRADI

Yavru zürafayı gördüğü yerde kafasından yaralayan aslan, ağzıyla sürükleyip kenara attı.

Yavrusunun yere yığıldığını gören anne, aslanı korkutarak kaçırmayı başardı.

ACIYA DAYANAMAYIP YAŞAMINI YİTİRDİ

Şaşırtan bir şekilde ayağa kalkıp yaşam mücadelesi veren yavru, kendisini nehre bırakıp can verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

Zürafanın yavrusunu aslandan koruma savaşı kötü sonla bitti