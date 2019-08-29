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Dünyada en fazla su tüketen 9'uncu ülkeyiz

Türkiye, en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yerini alırken, birinci sırayı Yeni Zelanda aldı.

İHA | 29.08.2019 - 11:23..
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Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

Ajans Press, su tüketimi ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. Haber başlıkları incelendiğinde ise insanlar için su tüketim miktarının önemine değinilirken, doktorların verdiği röportajlarda sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketiminden geçtiği dikkat çekti.

TÜRKİYE 9'UNCU, YENİ ZELANDA BİRİNCİ

Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.
Dünyada en fazla su tüketen 9'uncu ülkeyiz

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