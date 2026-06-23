Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Avrupa'da pil değişim ağı kuracak

Çinli enerji devi CATL ve İngiltere'nin evsel enerji tedarikçisi Octopus Energy, elektrikli ağır vasıtalar için devrim niteliğinde bir iş birliğine imza attı.

İki şirket, Avrupa yük taşımacılığı pazarını kökten dönüştürmek amacıyla yüzde elli oranında ortak bir girişim kurduklarını resmi olarak duyurdu.

İLK İSTASYONLAR 2027 YILINDA İNGİLTERE'DE KURULACAK

Yapılan planlamalara göre batarya değişim istasyonlarının ilk pilot uygulamaları 2027 yılında İngiltere'nin ana karayollarında ve önemli lojistik limanlarında faaliyete geçecek.

Bu teknolojik ağın zamanla İskoçya ile Galler'e yayılması ve 2035 yılına kadar otuzdan fazla istasyonla ülkenin ana ulaşım hatlarını kapsaması hedefleniyor.

Kurulacak bu devasa ağın ilerleyen dönemde Avrupa'da yüz binlerce elektrikli kamyona kesintisiz hizmet verebileceği belirtiliyor.

Ayrıca projenin tamamlandığında Avrupa genelinde otuz milyar sterlini aşan dev bir özel yatırım hacmi yaratması öngörülüyor.

DİZEL KAMYONLARDAN ÇOK DAHA UCUZ VE HIZLI OLACAK

CATL şirketinin Avrupa'ya taşıyacağı teknoloji sayesinde, ağır vasıtaların bir saati bulan şarj işlemi sadece birkaç dakikalık batarya değişimiyle son bulacak.

Araçla birlikte pahalı bataryaları satın alma zorunluluğunu da ortadan kaldıran model, elektrikli kamyonların başlangıç ve işletme maliyetlerini dizel araçların altına çekecek.

Octopus Energy kurucusu Greg Jackson, dizel fiyatlarında düşüş yaşansa bile batarya değişim maliyetlerinin her geçen yıl azalarak daha avantajlı konumda kalacağını vurguluyor.

Dikkat çeken bir diğer önemli detay ise bu altyapı tesislerinin CATL yerine doğrudan kamyon üreticileri ve filo yöneticilerinin mülkiyetinde bulunacak olması.

ÇİN PAZARINDAKİ BAŞARI AVRUPA YOLLARINA TAŞINIYOR

Çinli otomobil üreticisi Nio tarafından öncülüğü yapılan batarya değişim modeli, Asya pazarında halihazırda oldukça agresif bir büyüme grafiği sergiliyor.

Kendi ana pazarındaki ağır vasıta değişim istasyonu sayısını bu yıl dokuz yüze çıkarmayı planlayan CATL, Çin'de elde ettiği bu tecrübeyi ve başarıyı Avrupa taşımacılık sektörüne entegre etmeye hazırlanıyor.