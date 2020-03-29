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Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225, 2 saat süren bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 17:49..
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272 ton ağırlığa ve 88 metrelik bir kanat açıklığına sahip dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki Antonov Havaalanı'ndan başarılı bir şekilde kalkarak test uçuşu gerçekleştirdi.

AN-225

18 AY SONRA YENİDEN GÖKLERDE

6 motora sahip dünyanın en büyük kargo uçağı, 18 aylık bir aranın ardından yeniden göklere çıktı ve yaklaşık 2 saat boyunca havada kalarak yeniden Antonov Havaalanı'na indi.

AN-225

Dünyanın en ağır uçağı olan ve şu anda faaliyette bulunan uçaklar arasında kanat uzunluğu en fazla uçak olan AN-225, gelecekte uzun mesafeler arasında yüklü miktarda kargo taşımacılığı için kullanılacak.

AN-225

AN-225, oldukça ağır olmasından ziyade, şimdiye kadar tek seferde taşıdığı 213 tonluk bir jeneratörle biliniyor. Uçağın tek seferde taşıyabileceği toplam ağırlık ise yaklaşık 250 ton civarında.

AN-225

Bu dev uçağın bir küçük modeli olan AN-124, şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle Çin'den Avrupa'ya tıbbi ekipman getirmek için kullanılmıştı.

Yetkililer, şimdi de dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225'i koronavirüse karşı yardım amaçlı kullanmayı düşünüyor. Eğer AN-225 gerçekten de bu amaç için kullanılabilirse, koronavirüse karşı yapılmış en büyük tıbbi sevkiyatlardan biri gerçekleşebilir.

Instagram: @eshteknoloji

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandıDünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandıDünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandıDünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

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