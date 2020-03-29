Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı

272 ton ağırlığa ve 88 metrelik bir kanat açıklığına sahip dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki Antonov Havaalanı'ndan başarılı bir şekilde kalkarak test uçuşu gerçekleştirdi.

18 AY SONRA YENİDEN GÖKLERDE

6 motora sahip dünyanın en büyük kargo uçağı, 18 aylık bir aranın ardından yeniden göklere çıktı ve yaklaşık 2 saat boyunca havada kalarak yeniden Antonov Havaalanı'na indi.

Dünyanın en ağır uçağı olan ve şu anda faaliyette bulunan uçaklar arasında kanat uzunluğu en fazla uçak olan AN-225, gelecekte uzun mesafeler arasında yüklü miktarda kargo taşımacılığı için kullanılacak.

AN-225, oldukça ağır olmasından ziyade, şimdiye kadar tek seferde taşıdığı 213 tonluk bir jeneratörle biliniyor. Uçağın tek seferde taşıyabileceği toplam ağırlık ise yaklaşık 250 ton civarında.

Bu dev uçağın bir küçük modeli olan AN-124, şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle Çin'den Avrupa'ya tıbbi ekipman getirmek için kullanılmıştı.

Yetkililer, şimdi de dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225'i koronavirüse karşı yardım amaçlı kullanmayı düşünüyor. Eğer AN-225 gerçekten de bu amaç için kullanılabilirse, koronavirüse karşı yapılmış en büyük tıbbi sevkiyatlardan biri gerçekleşebilir.