Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği, İngiltere'de tamamlanıyor

Şu anda inşaatı devam eden Hornsea 1 isimli rüzgar çiftliği, neredeyse tamamlanmak üzere. Tamamlandığında dünyanın en büyük rüzgar çiftliği olacak bu dev proje, İngiltere'deki 1 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Toplamda 174 türbinden oluşacak Hornsea 1, türbin başına 7 MW'lık enerji üreterek, toplamda 1,218 Gigawatt'lık bir enerji sağlayacak.

İRLANDA'YI GERİDE BIRAKACAK

Şu anda İrlanda Denizi'nde bulunan Walney Extension isimli rüzgar çiftliği, 87 türbinden oluşuyor ve bu türbinler toplamda 659 MW'lık bir enerji üretiyor. İngiltere'deki Hornsea 1 projesi tamamlandığında, İrlanda'daki çiftliği geride bırakarak, dünyanın en büyük rüzgar çiftliği olacak.

Hornsea 1 rüzgar çiftliğinin, gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Öte yandan bu dev projeyi, Hornsea 2 ve Hornsea 3 projeleri izleyecek. Şu anda inşaatına başlanan Hornsea 2, toplamda 1.6 milyon eve elektrik sağlayacak. Hornsea 3 projesi ile de bu sayı 2 milyon eve kadar çıkabilecek. Üç proje de tamamlanınca, İlgiltere'deki her 5 evden 1'i, Hornsea projelerinden elektrik alacak.

Hornsea projesinin ihalesini alan Orsted şirketi, dünya genelinde iki düzineden fazla rüzgar çiftliğinin inşaatını tamamladı. Şirket, ilk olarak 2016 yılında ABD'deki Block Island rüzgar çiftliğini kurarak, yaklaşık 17 bin evin elektrik ihtiyacını karşılamıştı.

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