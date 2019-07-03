taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6453
Euro
6.371
Altın
1425.09
Borsa
99797.1
Gram Altın
258.992

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

Yayınlanan değerli pasaportlar listesinde 53. sırada bulunan Türk pasaportu, 110 ülkeye vizesiz giriş hakkı veriyor.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş
Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

İsviçre merkezli küresel vatandaşlık ve danışmanlık şirketi Henley & Partners dünyanın en değerli pasaportlarını belirledi.

Türk pasaportu listede 2 sıra gerileyerek 53. sırada kendine yer buldu.

Listenin birinci sırasını Japonya ile Singapur paylaşırken, son sırada Afganistan yer aldı.

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

FOTOĞRAF: Japonya ve Singapur pasaportunun vizesi girebildiği ülkeler

TÜRKİYE, LİSTEDE 110 ÜLKEYLE 53. SIRADA

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 53. sırada bulunan Türk pasaportu, 110 ülkeye vizesiz giriş hakkı veriyor.

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

FOTOĞRAF: Türkiye'ye vize uygulamayan 110 ülke var, maviyle boyalı ülkelere girebilmek için vize almanız gerek.

AFGANİSTAN SONUNCU

Sonuncu sırada bulunan Afganistan pasaportu sadece 25 ülkeye vizesiz seyahat etme hakkı veriyor.

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

FOTOĞRAF: Afganistan pasaportu ile sadece 25 ülkeye vizesiz girme hakkı var.

LİSTEDE İLK 10

1. Japonya, Singapur (189)

2. Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)

3. Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)

4. Fransa, İspanya, İsveç (185)

5. Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)

6. Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)

7. Malta (182)

8. Çek Cumhuriyeti (181)

9. Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)

10. Letonya, Slovakya, Slovenya (179)

SON 10'DA OLAN ÜLKELER

101. Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 destinations)

102. Nepal (38)

103. Libya, Filistin Yönetimi, Sudan (37)

104. Yemen (33)

105. Somali (31)

106. Pakistan (30)

107. Suriye (29)

108. Irak (27)

109. Afganistan (25)

ÜLKELERİN VİZESİZ GİREBİLDİĞİ ÜLKELER

RUSYA

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

AMERİKA

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

YUNANİSTAN

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

KANADA

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

SURİYE

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

İRAN

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

 

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

299
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

236
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

130
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

441
Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

76
Brezilya Copa America'da finalde

Brezilya Copa America'da finalde

25
Japonya balina katliamına geri döndü

Japonya balina katliamına geri döndü

96
[+] Görüş bildir