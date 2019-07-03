Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu

İsviçre merkezli küresel vatandaşlık ve danışmanlık şirketi Henley & Partners dünyanın en değerli pasaportlarını belirledi.

Türk pasaportu listede 2 sıra gerileyerek 53. sırada kendine yer buldu.

Listenin birinci sırasını Japonya ile Singapur paylaşırken, son sırada Afganistan yer aldı.

FOTOĞRAF: Japonya ve Singapur pasaportunun vizesi girebildiği ülkeler

TÜRKİYE, LİSTEDE 110 ÜLKEYLE 53. SIRADA

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 53. sırada bulunan Türk pasaportu, 110 ülkeye vizesiz giriş hakkı veriyor.

FOTOĞRAF: Türkiye'ye vize uygulamayan 110 ülke var, maviyle boyalı ülkelere girebilmek için vize almanız gerek.

AFGANİSTAN SONUNCU

Sonuncu sırada bulunan Afganistan pasaportu sadece 25 ülkeye vizesiz seyahat etme hakkı veriyor.

FOTOĞRAF: Afganistan pasaportu ile sadece 25 ülkeye vizesiz girme hakkı var.

LİSTEDE İLK 10

1. Japonya, Singapur (189)

2. Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)

3. Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)

4. Fransa, İspanya, İsveç (185)

5. Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)

6. Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)

7. Malta (182)

8. Çek Cumhuriyeti (181)

9. Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)

10. Letonya, Slovakya, Slovenya (179)

SON 10'DA OLAN ÜLKELER

101. Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39 destinations)

102. Nepal (38)

103. Libya, Filistin Yönetimi, Sudan (37)

104. Yemen (33)

105. Somali (31)

106. Pakistan (30)

107. Suriye (29)

108. Irak (27)

109. Afganistan (25)

ÜLKELERİN VİZESİZ GİREBİLDİĞİ ÜLKELER

RUSYA

AMERİKA

YUNANİSTAN

KANADA

SURİYE

İRAN